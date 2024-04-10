Варшава спустя 14 лет после катастрофы с Ту-154 продолжает отвергать отчет МАК

10 апреля исполняется 14 лет со дня катастрофы польского Ту-154 под Смоленском: экипаж судна в нарушение инструкций пытался сесть в густой туман, в итоге борт врезался в деревья, не долетев километр до полосы. Тогда погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга, высшие военные руководители и депутаты парламента — всего 96 человек. Варшава по-прежнему не хочет признавать заключение Межгосударственного авиационного комитета, так как у нее есть своя версия, куда более удобная. О катастрофе и расследовании рассказал 10 апреля корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

За 14 лет в этой истории много раз можно было поставить точку, однако очередную годовщину крушения самолета президента Качинского поляки встречают в состоянии неопределенности. Власти страны так и не сообщили, будут ли они следовать фактам или продолжат придерживаться антироссийской линии.

«Произошла страшенная трагедия, а польские политики цинично играют на чувствах людей, манипулируют ради внутреннеполитической выгоды и для давления во внешней политике», — заявил политолог и журналист Мацей Вишневский.

Россия допустила польских представителей и оказала максимальное содействие, но выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК) официальная Варшава не приняла и созвала свою комиссию под руководством экс-министра обороны республики Антония Мацеревича, известного русофобскими взглядами.

«После Смоленска мы в Польше стали первой большой жертвой терроризма», — заявил Мацеревич.

Притом что официальные причины крушения уже известны: самолет президента садился в тумане, диспетчер предлагал уйти на запасной аэродром — в Минск или Витебск. Однако на записях с бортовых самописцев слышно: пилотам кто-то другой отдает приказы.

«Пока решения президента нет, что делать дальше», — докладывал экипаж.

Чуть позже решение было принято, главному пассажиру не перечат.

«Он взбесится, если еще…» — говорили пилоты.

Но этим фактам польская подкомиссия противопоставила политизированные и необоснованные обвинения о якобы заложенной в салоне бомбе за год до взрыва во время ремонта в Самаре.

«Псевдо-, грубо говоря, отчет комиссии Мацеревича — это не отчет, он ни к чему не привел. Это даже поляки говорят: они 10 лет пилили бюджет, распилили пару миллионов», — заметил польский журналист Сергей Гречушкин.

Как потом выяснилось, «распилено» было гораздо больше: на работу комиссии ушло $8,5 млн, еще $12 млн стоил уничтоженный для «эксперимента» еще один Ту. При этом ни одного доказательства представлено не было.

В окончательном отчете МАК однозначный вывод — следов взрывчатки на обломках нет. Подробно исследовали детали — от верхушки дерева, которое задел борт, до его обломков. Была также сделана натуральная выкладка элементов и выводов из записанных фраз: в кабине при посадке находились посторонние: предположительно, главком Воздушных сил Польши передавал приказы президента.

«Я думаю, что был очень серьезный прессинг и они не могли сопротивляться, поскольку они были молодые все. Экипаж примерно чуть за 30 лет», — заявил заслуженный военный летчик РФ, международный авиаэксперт Владимир Попов.

Но на антирусской истерике партия «Право и справедливость» брата погибшего Лех Качиньского пришла к власти и продержалась там восемь лет.

«За восемь лет просто эта тема себя изжила. Политические элиты, которые были у власти эти восемь лет, поставили Польшу в очень сложную ситуацию», — заметил директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ, доктор политических наук Олег Судоргин.

Однако власть в Польше поменялась, новый премьер Дональд Туск расправляется с оппонентами, скандальную подкомиссию решено было распустить, а в министерстве национальной обороны пообещали инициировать проверки.

«В ближайшее время будет создана специальная группа, которая проанализирует все аспекты деятельности ликвидированной подкомиссии», — заявили в министерстве национальной обороны Польши.

При этом спустя месяц польское расследование решили продолжить, чтобы не злить электорат перед предстоящими выборами. Объяснять причины смерти своего президента под Смоленском полякам власти, возможно, не будут еще несколько лет.

22 января Польша официально отказалась от подачи иска против РФ в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском. На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что причина крушения давно известна и данную страницу «стоит перевернуть».

Комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы была создана 4 февраля 2016 года по решению занимавшего тогда пост министра обороны Мацеревича. В апреле 2023 года комиссия подала заявление в прокуратуру о подозрении в совершении покушения на жизнь президента страны Леха Качиньского и других пассажиров.

Комиссия была создана после того, как в 2011 году были опубликованы доклады МАК и правительственной комиссии под руководством экс-главы польского МВД Ежи Миллера. Согласно отчету МАК, непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все они погибли.