12 апреля — День космонавтики: какие мероприятия посетить в праздник

В России и мире 12 апреля празднуют 63-летие первого полета человека в космос. В 2024 году знаменательная дата выпадает на пятницу. Праздничные мероприятия в эту дату пройдут во многих городах и продолжатся в выходные. О том, какую программу подготовили к годовщине полета в 2024 году, рассказывают «Известия».

День космонавтики в 2024 году — история праздника

Освоение космического пространства всегда будоражило умы ученых и испытателей. Большой прорыв в этой области произошел 12 апреля 1961 года, когда с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с 27-летним советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Летчик-космонавт провел на орбите 108 минут и благополучно вернулся на Землю.

За полетом, который ознаменовал начало космической эры, следили во всем мире. Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан (1957–1963) назвал это событие историческим. Президент Франции Шарль де Голль (1959–1969) заявил, что «успех советских ученых и астронавтов делает честь всему человечеству». А президент США Джон Кеннеди (1961–1963) отметил, что первый полет человека в космос стал «замечательным научным достижением», и выразил восхищение «русскими, которые приняли участие в этом необычайном подвиге».

После успешной экспедиции многие государства стали разрабатывать собственные космические программы, расширилось космическое сотрудничество между странами и начали создаваться совместные партнерские проекты.

С тех пор 12 апреля стало ключевой датой в освоении космоса. В России этот день был объявлен Днем космонавтики. Позднее по решению Генеральной Ассамблеи ООН он стал отмечаться в мире как Международный день полета человека в космос.

День космонавтики в 2024 году — как отмечают в мире

В День космонавтики поздравляют космонавтов, инженеров-конструкторов, бесстрашных исследователей космоса и всех, кто имеет отношение к космической сфере. В разных странах проводятся фестивали, выставки и экскурсии, концерты, творческие конкурсы и флешмобы.

Самая известная в мире акция носит название «Юрьева ночь» (англ. — Yuri's Night). Мероприятие было организовано в 2001 году по случаю 40-й годовщины первого полета человека в космос. Его целью стало отпраздновать достижения человека в космосе, вдохновляя последующие поколения на достижение звезд. «Юрьеву ночь» отмечают в Европе, Азии, США и на Международной космической станции (МКС).

К празднику также приурочены премьеры документальных фильмов о космосе. На телевидении и в газетах выходят тематические сюжеты и интервью с космонавтами, которые рассказывают, почему решили выбрать именно эту профессию и какие эмоции они испытали, побывав в невесомости.

В России в День космонавтики или накануне проводятся классные часы в школах и колледжах. Очередной такой урок состоялся 8 апреля. На нем поговорили о значении полета Юрия Гагарина и достижениях нашей страны в космической отрасли.

День космонавтики в 2024 году — праздничные мероприятия

Уже с марта в Музее космонавтики на ВДНХ начала работу выставка «Гагарин. Дорога в космос», которая будет открыта до сентября. Она рассказывает о детстве космонавта, его становлении как военного летчика и легендарном полете. В экспозиции также представлены картины художников, отражающие гагаринскую эпоху.

Накануне праздника, 11 апреля, на ВДНХ состоится экскурсия «Покорители космоса». Она пройдет в рамках выставки-форума «Россия». А днем 12 апреля на территории выставочного комплекса начнется Космическая прогулка, посвященная известным ученым и открытиям. В выходные, 13 и 14 апреля, здесь же можно будет посетить экскурсии «Звездный полет Гагарина», «Животные в космосе» и другие.

Праздничные мероприятия подготовил Московский планетарий. Там в День космонавтики состоится премьера полнокупольного фильма «Планеты Солнечной системы».

В Санкт-Петербурге празднования пройдут на территории Петропавловской крепости, Музее космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко, а также в пространстве бывшего завода «Вулкан», где откроется фотовыставка «Гагарин в Ленинграде».

В Смоленске, на родине Юрия Гагарина, проведут флешмоб в честь Дня космонавтики. Вечером 12 апреля в центре города выложат портрет первого космонавта планеты из сотен свечей. Также в праздник стартуют всероссийская акция «Звезды над Россией» и Всероссийский космический диктант, принять участие в которых может любой желающий.

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