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«Разговоры о важном» 8 апреля — тема и программа занятия

«Разговоры о важном» 8 апреля посвятят достижениям России в космосе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Занятие из цикла «Разговоры о важном» 8 апреля пройдет в преддверии Дня космонавтики. Со школьниками и студентами колледжей поговорят о полете Юрия Гагарина и достижениях России в космической отрасли. «Известия» рассказывают, какую программу подготовили для разных классов в эту дату.

«Разговоры о важном» 8 апреля — тема урока

Тема урока звучит как «Вижу Землю! Это так красиво!». Эти слова вскоре после старта произнес первый человек, покоривший космос, Герой Советского Союза Юрий Гагарин, которому в марте этого года исполнилось бы 90 лет. «Вижу Землю!.. Различаю складки местности, снег, лес…Наблюдаю облака…Красота!» — именно так описывал свои эмоции первый космонавт планеты.

Свой легендарный полет Гагарин совершил 12 апреля 1961 года в возрасте 27 лет. Космический корабль «Восток» с космонавтом на борту стартовал с космодрома Байконур и приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. Продолжительность полета составила 1 час 48 минут.

Это историческое событие открыло путь для исследования космического пространства на благо всего человечества. В нашей стране 12 апреля было объявлено Днем космонавтики. А в пятидесятую годовщину полета человека в космос Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

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Очередной урок пройдет в понедельник в форме познавательной беседы. Усвоить тему помогут интерактивные игры и просмотр тематических видеороликов.

Продолжительность урока — 30 минут.

«Разговоры о важном» 8 апреля — программа

На уроке обучающимся расскажут о первом полете человека в космос и его значении. Также они узнают о других достижениях России в космической отрасли. Цель занятия — сформировать представление о «космическом» вкладе России, воспитать чувство гордости за успехи отечественных космонавтов и вызвать интерес к профессиям, связанным с космосом.

О том, зачем люди летают в космос, почему мечтают там оказаться и на кого нужно учиться, чтобы работать в космической сфере, в видеоинтервью расскажет кандидат биологических наук, первый в мире учёный-командир космического корабля, Герой России Сергей Рязанский.

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Для ребят также подготовили увлекательный видеоролик с фрагментами хроники полета Гагарина и интерактивную карту «Мы первые». На ней представлены первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт, совершивший самый длительный полет в истории космонавтики Валерий Поляков, первый космонавт и первая женщина-космонавт, совершившие выход в открытый космос, Алексей Леонов и Светлана Савицкая.

На карте в том числе показаны первый в мире самоходный аппарат «Луноход-1» и фрагмент фильма «Вызов» — первой кинокартины, снятой в космосе.

Основная программа к празднику одинаковая для всех классов. В остальном урок строится исходя из возраста учеников. Так, в 1-4 классах ребята поразмышляют, какие черты характера помогли Юрию Гагарину стать летчиком, а потом космонавтом, и выполнят интерактивное задание «Космические перегрузки».

«Разговоры о важном» в 5–7-м классах дополнят информацией о работе Международной космической станции (МКС) и видеоинтервью с космонавтом Еленой Серовой, которая расскажет о том, как проходит подготовка к полетам. В 8-9 классах расскажут о наземных испытаниях луноходов, а в 10-11 классах — о научных экспериментах, которые проводятся в невесомости и направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей на Земле.

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«Разговоры о важном» 8 апреля — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Минпросвещения для учащихся школ, техникумов и колледжей. На уроках дети узнают об истории и государственном устройстве России, обсуждают актуальные вопросы семейной и школьной жизни.

Занятия проходят с 1 сентября 2022 года. Один из последних уроков состоялся 1 апреля, его посвятили спорту и полезным привычкам.

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