Приняли «Вызов»: как прошла премьера первого фильма, снятого в космосе

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 12 апреля состоялся премьерный показ первого в истории художественного фильма, снятого в космосе. «Вызов» — работа режиссера Клима Шипенко, главную роль в картине исполнила актриса Юлия Пересильд. Они провели 12 съемочных смен на МКС. Одними из первых увидеть космическое кино смогли звездные гости премьеры и корреспонденты «Известий».

Стыковка разрешена

До 2021 года именно художественные фильмы в космосе не снимал никто и никогда в мире. Под стать масштабу события кинотеатр «Октябрь» преобразился. На улице перед входом вырос павильон с капсулой, на которой Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись на Землю после завершения съемок на МКС. На первом этаже кинотеатра, где обычно расстилают красную ковровую дорожку, в этот раз был длинный мультимедийный коридор, по которому шли прибывающие. Саму же дорожку цвета неба — темно-синюю, перенесли на второй этаж. Там же красовались скафандры съемочной группы, а с потолка свисали ракетные двигатели, которые выпускали дым и издавали специфический шум каждый раз, когда голос объявлял: «Через несколько мгновений начнется проверка ракетного двигателя». Он же дал старт вечеру: «До премьеры 85 минут. Стыковка с кинотеатром разрешена».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После этого холл перед входом в зал быстро стал заполняться гостями премьеры, а на дорожку начали выходить актеры, снявшиеся в ленте. Первой появилась Елена Валюшкина, сыгравшая мать главной героини, следом за ней — Владимир Машков, который исполнил роль руководителя полетов.

— Это открытие. Открытия дают нам свет и дорогу, куда идти дальше. Когда-то Толстой сказал прекрасную фразу: «Усвой, что сделали предшественники, и иди дальше». Съемочная группа сделала свой шаг, свой вызов, теперь молодые путь идут дальше, — поделился перед показом Машков размышлениями с «Известиями».

На премьеру пришли Константин и Софья Эрнст, Игорь Матвиенко, Алексей Учитель, Сергей Сельянов, Ида Галич, Михаил Галустян, Ирина Горбачева, Леонид Якубович, Вячеслав Никонов, Мария Миронова и многие другие звезды первой величины. Почти перед самым началом показа на дорожке появилась и Ольга Бузова.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на премьере российского фильма «Вызов» — первого кинопроекта, снятого в космосе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга посетили премьеру фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певцы Наталья Подольская и Владимир Пресняков позируют на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Советский и российский телеведущий Леонид Якубович посетил премьеру фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Телеведущий, актер Иван Ургант на премьере фильма «Вызов» режиссера Клима Шипенко в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актеры Ирина Горбачева и Павел Деревянко на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певица Ольга Бузова на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Михаил Галустян и его супруга на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Телеведущая Ида Галич на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Актер Милош Бикович, который играет в картине одного из хирургов, посетил премьеру с супругой Барбарой Таталович Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Телеведущая Елена Малышева на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Гордость — за нашу страну, за наших артистов, которые осмелились и полетели в космос, чтобы показать нам его, — рассказала она о переполнявших ее чувствах.

«Хватало десяти минут»

Главной звездой вечера ожидаемо оказалась Юлия Пересильд, которая навсегда войдет в историю, как первая в мире актриса, полетевшая в космос. Она выбрала для выхода небесно-голубое платье. Компанию ей составили дочки.



— Не так страшно было сидеть в ракете, как написать письма своим детям и подписать завещание у нотариуса собственной рукой. Потому что в этот момент ты понимаешь, что это — настоящий страх. Ты сама идешь на него, но это твой выбор. Мне кажется, что мои дети невероятно красиво прошли эту историю, равно как и мои родители, — вспомнила в разговоре с журналистами Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд с дочками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С режиссером Климом Шипенко актриса провела на международной космической станции 12 съемочных смен, еще 53 состоялись на Земле. По сюжету, героиня Пересильд — торакальный хирург Женя Беляева, которой всего за месяц необходимо подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. На съемках был врач-консультант, хирург Олег Куйбида. Он учил группу правильной технике, медицинской терминологии. Показ в «Октябре» он не пропустил.

— Я очень боюсь! Это первый эпизод в моей жизни. У меня никогда до этого не было ни премьер, ни участия. И я представляю, как сейчас миллионы посмотрят это кино и скажут: «Что он там консультировал!» — признался он «Известиям». — Но Юлия настолько талантлива, что ей хватало десяти минут, чтобы что-то сделать.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Прежде, чем отправиться на орбиту, актриса и режиссер прошли серьезную космическую подготовку. Тренировались в скафандрах, изучали оборудование и строение корабля, проходили испытания на вестибулярных тренажерах. И 5 октября 2021 года киноэкипаж под руководством космонавта Антона Шкаплерова отправился на МКС. Командир по традиции произнес: «Поехали!». Съемочная группа ответила в своем стиле: «Камера! Мотор! Начали!» Режиссер почти сразу после старта за камеру и взялся.

— Это космос, как он есть — вживую, с минимальным компьютерным внедрением материал. Я надеюсь, зрители почувствуют эту энергию. Там камера ничего не весит. Ее можно запустить двумя пальцами и она будет лететь и снимать. Я так много раз снимал, — рассказал Клим Шипенко «Известиям» о своих экспериментах. — Я привез с МКС много мелочей, фотокарточек, которые каждый день напоминают мне, что это был не сон и я действительно там был.

И Юлия, и Клим работали в условиях многозадачности. Актриса была еще и костюмером (выдавала съемочные комплекты одежды), реквизитором, гримером. Режиссер же выполнял работу и оператора, и осветителя, и фокус-пуллера. Завершилась киноэкспедиция 17 октября 2021 года. Необычно и то, что в картине роли были не только у актеров, но и у космонавтов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Актер Милош Бикович, который играет в картине одного из хирургов, рассказал «Известиям», что одновременно с Россией фильм выйдет в прокат и в Сербии.

— Я делаю прокат в Сербии. Мне удалось его посмотреть в «сыром» виде, потому что надо было его показывать прокатчикам. Это достижение не только русского народа, а всего человечества. Это достижение, которое сдвинуло возможности человеческих возможностей. И сегодня нам надо говорить об этом. Нам нужно больше таких научных, творческих тем, которые радуют и которые дают нам надежду смотреть на человечество с верой, — убежден Бикович.

На премьере не раз звучала фраза о том, что будут еще в кинематографе и другие покорители космического пространства, но помнить зритель будет первых. В широкий прокат кино выйдет через неделю — 20 апреля.