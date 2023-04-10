В МИЦ «Известия» говорят о перспективных космических разработках России. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» говорят о перспективных космических разработках России. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие цели преследует миссия «Луна-25»? Станет ли космос источником дефицитных природных ресурсов? На каком этапе разработка проекта «Венера Д»? Появились ли эффективные способы защиты от космических угроз?
Участники:
- Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;
- Анатолий Крайнов, главный конструктор проекта «Арктика» АО «НПО Лавочкина»;
- Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН;
- Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.