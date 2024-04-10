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Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью на турнире претенденток

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с представляющей Индию соперницей Хампи Конеру на матче за звание чемпионки мира по шахматам в пятом туре турнира претенденток-2024, который проходит в Торонто.

Партия завершилась на 44-м ходу. По результатам пяти туров в активе россиянки 3 балла (одна победа, четыре ничьи).

В предстоящем туре Горячкина сыграет против шахматистки из Болгарии Нургюл Салимовой, партия состоится также 10 апреля.

Горячкина — гроссмейстер 2012 и 2018 годов. Согласно данным рейтинга FIDE — ежемесячного шахматного рейтинга, формируемого Международной шахматной федерацией, она занимает третье место в мире среди женщин, уступая только шахматисткам Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь (последняя является действующей обладательницей титула чемпионки мира).

Турнир в Торонто, проходящий среди мужчин и женщин, продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны.

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Днем ранее российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью пятую партию подряд на чемпионате претенденток, ее оппоненткой была Лэй Тинцзе (Китай). Тогда же стало известно, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий также сыграл пятый тур вничью. Партия завершилась на 44-м ходу.

23 ноября 2023 года стало известно, что российским шахматистам разрешили выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) до 2025 года. В организации подчеркнули, что это разрешение распространяется на спортсменов, которые уже выступают в нейтральном статусе.

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