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В ЦАХАЛ заявили об ударе по используемой «Хезболлой» инфраструктуре в Сирии

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Фото: Global Look Press/Jinipix
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла прицельные удары по военной инфраструктуре, используемой шиитским движением «Хезболла» в Сирии. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военной инфраструктуре, которая, согласно точным разведывательным данным, использовалась террористической организацией «Хезболла» на сирийском фронте», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ «возлагает на сирийский режим ответственность за все действия, которые происходят на его территории», во избежание укрепление группировки «Хезболла» в САР.

Кроме того, в израильской армии указали, что также были нанесены удары по ряду наблюдательных пунктов «Хезболлы» и террористической инфраструктуре на юге Ливана.

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Ранее, 8 апреля, ЦАХАЛ сообщила о ликвидации одного из командиров диверсионных формирований «Радван» шиитского движения «Хезболлах» Али Ахмед Хасина. Хасин был ветераном и высокопоставленным должностным лицом по званию, эквивалентному бригадному генералу.

26 марта официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы. Позже палестинское движение ХАМАС не подтвердило данную информацию.

В начале марта ЦАХАЛ и ШАБАК с воздуха ликвидировали активиста движения, который отвечал за вербовку новых боевиков в секторе Газа. Также ликвидированный занимался сбором средств, используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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