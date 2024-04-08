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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Ливане лидера диверсантов «Хезболлы»

ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован один из командиров диверсантов «Хезболлы»
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Фото: TASS/EPA/ABIR SULTAN
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Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли ночью удары по югу Ливана, был ликвидирован один из командиров диверсионных формирований «Радван» шиитского движения «Хезболлах» Али Ахмед Хасин. Об этом 8 апреля в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Удар был нанесен в районе Эс-Султании на юге Ливана», — уточнили в ЦАХАЛ.

Хасин был ветераном и высокопоставленным должностным лицом по званию эквивалентному бригадному генералу.

По данным ЦАХАЛ, ликвидированный «отвечал за планирование и проведение террористических атак против израильского гражданского населения на севере Израиля».

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Ранее, 26 марта, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» в иерархии радикального палестинского движения ХАМАС Марвана Иссы. Позже палестинское движение ХАМАС не подтвердило данную информацию.

В начале марта ЦАХАЛ и ШАБАК с воздуха ликвидировали активиста движения, который отвечал за вербовку новых боевиков в секторе Газа. Также ликвидированный занимался сбором средств, используемых для терроризма и поддержки военной деятельности ХАМАС.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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