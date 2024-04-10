Немецкие политики призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине

Представители немецких правых и демократических партий написали канцлеру Германии Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине. Об этом 8 апреля сообщила газета Tagesspiegel.

«Поставки оружия не решают конфликты и морально неприемлемы, особенно с учетом немецкой истории. Мы требуем возврата к отказу Германии поставлять оружие в районы боевых действий и кризисов», — говорится в открытом письме.

В письме депутатов среди прочего отмечается, что необходимо вместо дальнейших поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) взять на себя ответственность за мирное урегулирование конфликта.

Ранее, 28 марта, Германия объявила о передаче крупного пакета военной помощи Украине. Отмечается, что в состав транша вошли боеприпасы для танков Leopard 2 A6, 18 тыс. снарядов калибра 155 мм, 24 тыс. калибра 40 мм, шесть машин разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Beaver с запасными частями, а также девять минных тралов.

19 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия выделит Украине новый пакет помощи на сумму €500 млн. Он также включает передачу Киеву 100 бронемашин пехоты, 100 транспортных средств, поставку боеприпасов, а также передачу 10 тыс. артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.

В декабре 2023 года Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для украинской армии к 2025 году. Отмечается, что к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела необходимость пополнения запасов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.