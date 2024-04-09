Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения
Черемушкинский суд Москвы во вторник, 9 апреля, избрал меры пресечения трем подозреваемым, которые обвиняются в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка мигрантам. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.
«Им избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий», — отмечается в публикации ведомства.
Расследование дела продолжается.
Ранее в этот день СК РФ запросил арест двух фигурантов дела, еще одному подозреваемому попросили избрать запрет определенных действий.
8 апреля сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком. Уточняется, что большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, однако выданные Государственным институтом русского языка имени Пушкина подложные сертификаты способствовали оформлению вида на жительство в столице. Следователи установили и задержали пятерых подозреваемых, в домах и по месту работы которых были проведены обыски.