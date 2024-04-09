СК запросил арест для подозреваемых в незаконной выдаче сертификатов мигрантам

Следственный комитет (СК) РФ запросил арест для двух фигурантов дела о незаконной выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда столицы.

«Поступили три материала: Бальбурову и Тарасенко просят заключить под стражу, Новиковой избрать запрет определенных действий», — сказал пресс-секретарь суда, его слова приводит ТАСС.

Еще одному из фигурантов дела попросили избрать запрет определенных действий.

Накануне СК возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком. Отмечается, что подложные сертификаты способствовали оформлению вида на жительство в столице.

Ранее, 29 марта, ГСУ СК России по Москве сообщило, что в столице завершено расследование уголовного дела банды, осуществлявшей фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. Преступники среди прочего изготавливали миграционные карты с отметками о пересечении границы без фактического выезда из РФ, легализуя тем самым иностранных граждан, в том числе причастных к совершению преступлений.