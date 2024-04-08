СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве

В Москве возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции и выдаче фальшивых сертификатов о владении русским языком. Об этом 8 апреля сообщили в СК РФ.

«По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц <...> была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что большая часть иностранцев фактически такими знаниями не обладала, однако выданные Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина подложные сертификаты способствовали оформлению вида на жительство в столице.

Следователи установили и задержали пятерых подозреваемых, в домах и по месту работы которых были проведены обыски. Во время следственных мероприятий были обнаружены документы, подтверждающие причастность задержанных к инкриминируемому преступлению.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Расследование продолжается.

Кроме того, в подразделениях столичного СК России находятся еще два уголовных дела по фактам выдачи иностранным гражданам подложных сертификатов о владении русским языком, добавили в ведомстве.

Ранее, 29 марта, ГСУ СК России по Москве сообщило, что в столице завершено расследование уголовного дела банды, осуществлявшей фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев. Преступники среди прочего изготавливали миграционные карты с отметками о пересечении границы без фактического выезда из РФ, легализуя тем самым иностранных граждан, в том числе причастных к совершению преступлений.

До этого, 13 декабря прошлого года, СК РФ сообщил о задержании экс-руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным следствия, подозреваемый с января 2020 по январь 2023 года оказывал содействие преступникам в постановке на фиктивный миграционный учет иностранных граждан.