Экс-главу управления по миграции Петербурга задержали за превышение полномочий

Бывшего руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали по делу об организации незаконной миграции. Об этом 13 декабря сообщил Следственный комитет России (СК РФ) в Telegram.

«По данным следствия, подозреваемый с января 2020 года по январь 2023 года, занимая вышеуказанную должность, оказывал организованной преступной группе незаконное содействие в постановке на фиктивный миграционный учет иностранных граждан на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в сообщении.

В результате на фиктивный миграционный учет был поставлен 16 251 иностранец. Из них 3166 ранее привлекались к административной ответственности, а 76 — в уголовной, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Бывшего чиновника задержали в Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Его доставят в Санкт-Петербург, где с ним проведут необходимые следственные действия. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

Экс-главу управления задержали в ходе расследования дела о нелегальной миграции, начатого еще осенью 2022 года совместными усилиями управления собственной безопасности ГУ МВД России и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Известий», сотрудники органов выявили преступное сообщество, которое подделывало документы о постановке на миграционный учет, что позволило незаконно принять несколько тысяч иностранцев. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В дальнейшем сотрудники УФСБ и полиции Санкт-Петербурга установили причастность к противоправной деятельности одного из руководящих работников регионального управления по миграции. В управлении СК России по Санкт-Петербургу в июле 2023 года сообщали, что на тот момент к уголовной ответственности по этому делу привлечено 11 человек, в том числе депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.

Ранее, 9 декабря, главу управления Росприроднадзора по Якутии Андрея Жолудева арестовали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновника задержали прямо на работе. По версии следователей, глава якутского ведомства помогал горнодобывающему предприятию в регионе незаконно добывать шлиховое золото. В результате государству был причинен ущерб около 134 млн рублей.