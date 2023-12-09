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Глава Росприроднадзора Якутии арестован за превышение должностных полномочий

Глава Росприроднадзора Якутии арестован за превышение должностных полномочий

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Фото: МВД России
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Глава управления Росприроднадзора по Якутии Андрей Жолудев арестован по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает 9 декабря Объединенная пресс-служба судов региона, Жолудеву предстоит пробыть под стражей до 7 февраля 2024 года.

«Якутский городской суд Республики Соха (Якутия) вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста руководителю Росприроднадзора Якутии Андрею Жолудеву, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», — отмечено в Telegram-канале пресс-службы.

Чиновника задержали прямо на работе. Защита просила избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время начата проверка на причастность арестованного к другим злодеяниям. При этом сам Жолудев сообщил, что не намерен скрываться от следствия.

По версии следователей, глава якутского ведомства помогал горнодобывающему предприятию в регионе незаконно добывать шлиховое золото. В результате государству был причинен ущерб около 134 млн рублей. Кроме того, был уничтожен лесной участок площадью свыше 1,7 га, а убытки лесному фонду страны оценены в размере в более чем 1,5 млн рублей, отмечает «МВД Медиа».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, арестованный, осуществлявший госнадзор за охраной недр Якутии, направил фиктивные документы в Федеральное агентство по недропользованию ради получения разрешения для добычи золота в районе реки Тимптон. При обыске во время его задержания у чиновника изъяты электронная техника и документы.

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Ранее, 2 декабря, в пресс-службе следственного управления СК России по Чувашской Республике сообщили, что бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Возбуждено два уголовных дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности») и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ («Организация неправомерного оборота средств платежей»).

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