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Экс-министру транспорта Чувашии предъявили обвинение в превышении полномочий

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Фото: Минтранс Чувашии
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Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и организации неправомерного оборота средств платежей. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Чувашской Республике.

В отношении чиновника было возбуждено два уголовных дела по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и личной заинтересованности») и по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ («Организация неправомерного оборота средств платежей»).

По данным ведомства, в декабре 2022 года Осипов незаконно заключил муниципальный контракт с фирмой по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог города Чебоксары. Руководителем компании был его знакомый.

«В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, чем причинен ущерб региональному бюджету на сумму более 7 млн рублей», — говорится в публикации СК.

Кроме того, добавляет ведомство, в июне 2022 года Осипов организовал предоставление в казначейство региона платежного поручения на цели, не связанные с контрактом, на который они выделялись. Отмечается, что министерство финансов республики заблокировало этот перевод.

Во время допроса экс-министр признал свою вину, а также дал показания в отношении соучастника деятельности. На данный момент следствием проводятся необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее, 2 октября, глава республики Олег Николаев заявил, что Осипов подал в отставку после обысков в ведомстве по факту хищений денег при строительстве дорог.

Осипов возглавлял минтранс Чувашии с февраля 2020 года. В ведомстве 27 сентября прошли обыски и выемка документов.

По информации источника «Известий», сын главы минтранса республики Артем Осипов является владельцем компании «Ярд», занимающейся землеустройством. Следователей заинтересовало в том числе, почему строящая дороги компания «Дорстар» периодически передавала контракты фирме Артема Осипова.

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