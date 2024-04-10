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Всё за свои: рубль стал главной внешнеторговой валютой России

Отечественная денежная единица впервые оказалась ведущей в расчетах с другими странами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доля рубля в расчетах за экспорт России достигла максимума с августа 2023 года — 41,6%, а за импорт — 38,1%. Таким образом, в феврале 2024-го рубль впервые стал ведущей валютой во внешнеторговых расчетах РФ. С кем и за что рассчитываемся в рублях, какие преимущества это дает России и ее торговым партнерам, а также в каких отраслях расчеты в национальной валюте будут расширяться, выясняли «Известия».

Доверие контрагентов

В феврале доля рублевых операций в расчетах за российский экспорт выросла до 41,6%, что является максимумом с августа прошлого года, а в расчетах за импорт — до рекордных 38,1%, следует из данных Банка России. Одновременно снизилась доля китайской валюты.

«В феврале на фоне снижения объемов как экспорта, так и импорта доля юаня в экспортной выручке уменьшилась до 30,2% (в январе — 40,7%), а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе — 38,5%)», — указывает регулятор.

Аналитики выделяют три основных причины такой впечатляющей динамики.

банк России
Фото ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Во-первых, это снижает валютные риски расчетов по сравнению с расчетами в деньгах недружественных стран. Во-вторых, есть ликвидный валютный рынок: пара юань-рубль стала основной для России. Дополнительный фактор — высокие ставки по рублевым депозитам, — указывает директор проектов Arthur Consulting Николай Назаров.

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Рост доли рубля в расчетах — очевидное следствие роста доверия зарубежных контрагентов к российской валюте.

— Российские экспортеры готовы принимать оплату в рублях, а торговый баланс РФ устойчиво профицитный, то есть отечественный товарный экспорт, оплачиваемый в рублях, обеспечивает необходимую ликвидность и привлекательность рубля для внешних контрагентов, — отмечает аналитик.

Юань при деле

Рост доли рубля также связан с углублением взаимной торговли между Россией и Китаем — нынешним крупнейшим партнером России. Расчеты в юанях снизились, скорее всего, технически, так как растет доля рубля, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, в юанях Россия рассчитывается преимущественно с самим Китаем, а в рублях — с большим количеством стран и контрагентов, добавляет эксперт.

юань
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если экспортеры уверены, что они могут спокойно продать полученные рубли и купить юани через биржу, то выбор в пользу отечественной валюты может быть обусловлен вопросами рисков в расчетах, — указывает Николай Назаров.

Учитывая относительно сбалансированный поток внешнеторговых операций между Россией и КНР, а также возможность использовать юань как валюту сбережений, расширение рублевых расчетов во внешнеторговых операциях будет определяться как торговым балансом между нашими странами, так и эффективностью валютного рынка, добавляет аналитик.

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В то же время часть крупных китайских банков в начале 2024-го перестала принимать платежи из России в юанях, опасаясь вторичных санкций и давления США, что также повлияло на объем юаневых расчетов.

Что в рублях

В использовании рубля во внешнеторговых расчетах лидируют отрасли, составляющие основу экспортной структуры России: энергетика, сырьевая промышленность и сельское хозяйство.

Согласно данным Банка России, Москва рассчитывается в рублях преимущественно со странами Европы, Азии, а также Карибского бассейна и Океании. Так, на оплату поставок трубопроводного газа в рублях с Европой Россия перешла еще в 2022 году.

нефтеналивной причал
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Скорее всего, в данном случае к категории «Европа» ЦБ РФ и сами российские экспортеры и импортеры относят еще и Турцию, а с Турцией Россия давно рассчитывается в рублях за поставки углеводородов, а также за импорт турецких товаров, указывает Наталья Мильчакова.

— Это позволяет избегать ограничений, возможной блокировки платежей в валютах недружественных стран и невыгодного сотрудничества со SWIFT. Кроме того, в тех странах, у которых своя национальная валюта нестабильна, например в Турции, платежи в рублях выглядят более надежными, поскольку рубль не обесценивается так, как турецкая лира, — поясняет она.

С учетом того, что всё большая доля международных резервов РФ теперь хранится в золоте, рубль постепенно становится валютой, обеспеченной золотом, для иностранных партнеров это тоже важно: растет авторитет рубля как валюты надежного партнера, добавляет аналитик.

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В то же время расчеты еще не означают, что сами контракты заключаются в рублях, подчеркивает доцент кафедры экономики Президентской академии в Санкт-Петербурге Артем Голубев.

— Валютой контрактов по-прежнему являются более стабильные денежные единицы (доллар, евро, юань), а валютой платежа может выступать рубль или потенциально любая другая валюта, — поясняет экономист.

золотые слитки
Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Можно наращивать

Рост доли расчетов в рублях, как и в других национальных валютах, с одной стороны, частично решает проблему санкционных ограничений, а с другой — несет и объективные риски. В первую очередь дополнительные издержки создает их ограниченная ликвидность, указывает аналитик «КСП Капитал» Михаил Беспалов.

— Продажи валюты на рынке со стороны экспортеров являются сейчас одним из основных факторов, влияющих на курсы. По итогам марта объем чистых продаж валюты со стороны 29 крупнейших российских экспортеров вырос на 16% — до $12,1 млрд, что оказало поддержку рублю. При этом население в марте, наоборот, покупало валюту: объем чистых покупок со стороны граждан вырос по отношению к февралю более чем на 50% — до 155,5 млрд рублей, — указывает аналитик.

Сказываются и введенные ограничения против крупнейших российских банков — платежи технически проходят медленнее. Вдобавок возникают риски нехватки валюты недружественных стран — долларов и евро. Растет и зависимость от юаня в качестве транзитной валюты.

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Тем не менее риски использования доллара и евро — традиционных валют для расчетов российских компаний с внешними контрагентами — пока выше, поэтому эксперты считают, что платежи в национальных валютах между Россией и дружественными странами будут расширяться.

доллар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перспективы нацвалют в первую очередь связаны с развитием финансовой инфраструктуры, указывает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Сюда входят и рублевые платежные системы, и финансовые инструменты.

В перспективе рублевые расчеты вполне могут выйти в новые отрасли: технологии, транспорт и услуги. Мощным стимулом для этого станут и курс обновленного БРИКС на снижение доллара, и активный переход к нацвалютам.

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