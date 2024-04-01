Назад к стабильности: что будет с курсом рубля во II квартале

Курс рубля с начала года был довольно стабильным, показав по итогам квартала околонулевую динамику. Тем не менее в последние несколько недель российская валюта заметно ослабла по отношению к иностранным, особенно к доллару: с 7 марта «американец» укрепился более чем на 2%. Это произошло вопреки идущему сейчас налоговому периоду, который в норме должен поддерживать рубль. Что сейчас управляет курсом рубля и как он будет меняться в следующие три месяца — в очередном квартальном опросе экспертов «Известий».

По сравнению с предыдущими кварталами волатильность на российском валютном рынке в январе–марте была небольшой. Высокая ключевая ставка привела к значительному укреплению рубля, который надолго и достаточно далеко отошел от отметок в 100 рублей за доллар, на которых находился осенью. Параллельно более или менее стабилизировался экспорт, так что профицит платежного баланса страны хотя и располагался заметно ниже исторической нормы, всё же был выше совсем плохих показателей лета 2023 года. Всё это привело к стабильности на бирже. Доллар к концу марта вырос по сравнению с новогодними показателями всего на полпроцента.

Со второй декады марта конъюнктура, впрочем, начала меняться. Все основные иностранные валюты заметно укрепились, хотя по логике в данный момент времени этого не должно было случиться из-за налогового периода (в марте должно быть выплачено в бюджет около 2 трлн рублей). До сих пор не до конца понятно, какие именно факторы вмешались. Какого-то эффекта не было заметно ни от президентских выборов, ни от роста цен на нефть (поднимавшихся до $87 за баррель). Свою роль могла сыграть задержка платежей из ОАЭ, Китая и других стран из-за санкций, но уверенно рассуждать по этому поводу пока сложно.

Нелегко и предсказать курс на ближайшие месяцы, поскольку не всегда заметны движущие силы изменения курса. О том, как будет вести себя рубль, рассказали в интервью «Известиям» российские аналитики.

Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер»

Мы полагаем, что дальнейшую судьбу рубля до конца первого полугодия 2024 года будут определять потоки валюты от внешнеэкономической деятельности. Платежный баланс за январь–февраль 2024 года оказался на 14% больше, чем в тот же период прошлого года. Тем не менее мы ожидаем некоторого снижения платежного баланса по сравнению с прошлым годом до конца 2024 года, что неуклонно станет сказываться на курсе рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Один из центральных вопросов — будет ли продлено действие указа об обязательной продаже валютной выручки? Пока что нет единого мнения между ЦБ и Минфином, поэтому данный фактор может сыграть как за, так и против рубля до конца первого полугодия 2024 года.

Мы полагаем, что на конец июня рубль составит 93–97 рублей за доллар США, 100–102 рубля за евро, 13,3–13,6 рубля за юань.

Анатолий Трифонов, аналитик «БКС Форекс»

Мы ожидаем, что рубль в ближайший квартал продолжит торговаться вблизи текущих значений — 92–93 за доллар. Вероятнее всего, в апреле правительство объявит о решении продлить нормативы по обязательной продаже валютной выручки экспортеров, ЦБ продолжит проводить крупные продажи валюты как минимум до конца этого полугодия. Кроме того, правительство недавно пересмотрело максимально допустимый дисконт на Urals для целей налогообложения — это означает, что нефтегазовые доходы бюджета сократятся, как и покупки валюты со стороны Минфина. Несмотря на наличие позитивных факторов, укрепление рубля будет затруднено растущей потребительской активностью и санкциями, усложняющими рост российского экспорта.

Рубль будет менее устойчив относительно евро: ожидаем, что европейская валюта начнет укрепляться к доллару в силу более жесткой денежно-кредитной политики ЕС, поэтому курс рубля к евро скорее будет в диапазоне 102–103 рубля за евро.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Относительно юаня мы ожидаем его ослабления к доллару в текущем году. По нашим прогнозам, власти КНР пойдут на эту меру для поддержки экспортного потенциала. В этом случае можно ожидать укрепления рубля до 12,5 за юань. Однако отмечаем, что ввиду изолированности российского рынка курс юаня часто отклоняется от кросс-курса, что делает юань более труднопрогнозируемой валютой.

Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст»

На наш взгляд, можно выделить следующие факторы: рост государственных расходов, дефицит бюджета, рост денежной массы (М2) с темпом почти 20%. Инфляция не будет снижаться, как предполагают. Кроме того, можно выделить уменьшение поступлений экспортной выручки из-за санкций и вероятного снижения добычи нефти — все они негативны для рубля.

Курс в середине 2024 года вполне способен подойти или превысить отметку 100 рублей за доллар.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам»

В конце I квартала 2024 года продажа валюты российскими экспортерами (реальные объемы продаж экспортной выручки были невысокими) компенсировалась повышенным спросом на нее со стороны местных импортеров, поскольку потребительский спрос остается на высоком уровне, несмотря на то что Центробанк РФ его охлаждает путем удержания ставок на максимальных годовых уровнях. Кроме того, на позиции рубля продолжают оказывать влияние денежные потоки, связанные со сменой собственников у иностранного бизнеса, покидающего Россию.

Сейчас крупнейшие российские экспортеры обязаны продавать основную массу своей валютной выручки на внутреннем рынке. 30 апреля заканчивается срок действия президентского указа о валютном контроле над экспортерами. Подтверждений того, что срок действия этого указа продлили еще на какое-то время, пока нет. Можно предположить, что если этот указ не продлят, то объемы продажи валюты на внутреннем рынке сократятся. А значит, уже в конце апреля рубль может начать новую волну ослабления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Постепенное изменение структуры валюты платежей за экспорт в пользу роста доли рубля и валют развивающихся стран также идет не на пользу стабильности курса, поскольку большинство этих валют имеют проблемы с дальнейшей конвертацией, а значит, в РФ сохраняется нехватка твердой валюты, что влияет на курс рубля. В начале года ЦБ РФ компенсирует нехватку валюты продажей юаней из резервов, но с каждым месяцем эти объемы будут постепенно снижаться.

Наш прогноз по курсу доллара до конца II квартала: торговля в диапазоне 91–95 рублей. Однако во второй половине 2024 года российская валюта, видимо, вновь станет ослабевать и завершит год в районе 98–102 рубля к доллару США на фоне роста госрасходов и сохранения санкционного давления на Россию.

Основные ценовые движения по паре юань/рубль в 2023 году создавал слабеющий курс российской валюты. Эта тенденция сохранится и в 2024 году. Наш прогноз на II квартал: курс юаня будет постепенно укрепляться к рублю и торговля окажется в диапазоне 12,5–13 рублей. С середины 2024 года российская валюта, видимо, будет показывать опережающее ослабление относительно китайской, и пара CNY/RUB начнет торговаться в районе 13–13,75 рубля.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков