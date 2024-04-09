В Москве восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя

Причины технического сбоя в работе информационных ресурсов регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Москвы устранены. Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

«Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

Утром 9 апреля стало известно о временной приостановке предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в Госавтоинспекциях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области из-за технического сбоя. Время работы подразделений продлят, чтобы принять обратившихся граждан, сообщали в ведомстве.

13 декабря прошлого года Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав из-за технического сбоя. В тот же день в полиции отметили, что сбой был вызван переходом ведомства на новую систему.