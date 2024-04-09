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ГИБДД Москвы и Подмосковья приостановили регистрацию транспорта из-за техсбоя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения Госавтоинспекции Московской области временно приостановили предоставление госуслуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений из-за технического сбоя. Об этом говорится 9 апреля в Telegram-канале ведомства.

Специалисты работают над устранением последствия технического сбоя.

«О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — заверили в ГИБДД.

Время работы подразделений продлят, чтобы принять обратившихся граждан.

Также временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспорта и замене водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД в Москве.

Кроме того, из-за технического сбоя программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно приостановлено оказание госуслуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений. Ведется работа по восстановлению работы программ.

Граждан попросили воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. О возобновлении работы подразделениями ГИБДД сообщат дополнительно.

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Ранее, 13 декабря прошлого года, Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав из-за технического сбоя. В тот же день в полиции отметили, что сбой был вызван переходом ведомства на новую систему.

Днем ранее Госавтоинспекция Москвы также сообщила о техническом сбое, из-за которого были приостановлены регистрация номеров и выдача прав. В тот же день работу сервисов восстановили.

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