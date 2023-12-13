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В ГИБДД объяснили технический сбой переходом на новую систему

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Технический сбой, который произошел в базах Госавтоинспекции, связан с переходом на новую систему, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах 13 декабря.

По словам источника агентства, переход на новый ресурс стартовал в начале декабря.

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Ранее в этот же день Госавтоинспекция Московской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав из-за технического сбоя. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа». В МВД сообщили, что специалисты ведут работы по устранению последствий сбоя и восстановлению систем для оказания услуг.

Накануне Госавтоинспекция Москвы также сообщила о техническом сбое, из-за которого были приостановлены регистрация номеров и выдача прав. В тот же день работа сервисов была восстановлена.

4 октября произошел технический сбой в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции. В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы. Работа была оперативно восстановлена.

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