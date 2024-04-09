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Аграрный сектор ЕС потерял €8,5 млрд из-за свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар Войцеховский: убытки аграрного сектора ЕС оцениваются в €8,5 млрд
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenne
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Евросоюз (ЕС) в 2023 году получил прибыль в €16 млрд от беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, но его аграрный сектор при этом потерял €8,5 млрд. Об этом 9 апреля сообщил еврокомиссар Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.

«Для экономики в целом эта либерализация торговли — это хорошо, поскольку европейский экспорт на Украину в 2023 году был 39 млрд евро, импорт €23 млрд, то есть прибыль для европейской экономики получилась €16 млрд. Но для сельского хозяйства цифры другие — наш экспорт €3 млрд, наш импорт €11,5 млрд», — приводит слова еврокомиссара ТАСС.

Он отметил, что за либерализацию торговли с Украиной платят европейские фермеры, что осложняет ситуацию в сельском хозяйстве ЕС.

Ранее, 19 марта, сообщалось о продлении беспошлинного ввоза продукции с Украины в Евросоюз до июня 2025 года. В Европарламенте отметили, что теперь в ЕС будут регулировать объем ввозимой продукции, ограничения коснутся мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и меда. Новая мера была введена с целью поддержать местных аграриев, которые терпят убытки на фоне отмены торговых тарифов и пошлин с Украиной.

В феврале Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд. По его словам, до начала конфликта большая часть экспорта Украины шла в Азию и Африку. Еврокомиссар призвал разработать меры, позволяющие перенаправить украинский экспорт на традиционные рынки.

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Во многих странах Евросоюза продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями Евросоюза.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.

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