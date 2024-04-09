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Нетаньяху пообещал неизбежную ликвидацию Израилем всех батальонов ХАМАС
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Москвичей предупредили о грозе и ветре до 17 м/с к вечеру 9 апреля
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Российские военные уничтожили позиции ВСУ у Спорного в ДНР
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В ЕК заявили о выплате фермерам €10 млрд компенсации с начала украинского конфликта
Экономика
Российский банк откроет счета пенсионерам и бюджетникам Гагаузии
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МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
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МИД России указал на близость взглядов Москвы и Пекина
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Наука и техника
Ковальчук указал на создание в РФ уникальной исследовательской инфраструктуры
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В США сообщили об отправке Киеву изъятого с судов иранского оружия
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В Подмосковье прошел отборочный этап Всероссийского конкурса авторской песни ДАР
Общество
Мурашко сообщил об эвакуации попавших в зону подтопления медучреждений
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Маск назвал реальной проблемой отказ США завершить конфликт на Украине
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Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
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Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

Евгения Яшина

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