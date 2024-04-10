В России цены на ветровки выросли на 39%

В России в два раза выросли продажи ветровок. Так, в феврале рост составил 106% по сравнению с январем. Об этом «Известиям» рассказали аналитики системы маркировки «Честный знак». По их данным, вместе с увеличением спроса выросли и цены. Средняя цена в феврале составила 3998 рублей, что на 39% выше, чем в начале года — тогда ветровка в среднем обходилась покупателям в 2871 рубль.

Всего, по данным аналитиков, в январе-феврале 2024 года на рынок России поступило 1,3 млн штук ветровок, что на 23,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го.

При этом чаще всего россияне приобретали куртки — на них пришлось почти 61% всех продаж. Затем по популярности идут пальто (15,4%), блузки (9%) и жилеты (4,3%).

«Традиционная розничная торговля по-прежнему остается основным каналом продаж одежды, однако мы наблюдаем рост популярности онлайн-шопинга. В феврале 2024 года доля дистанционных продаж конечному потребителю составила 27,5%. Это на 69% больше, чем в феврале 2023 года», — рассказала руководитель товарной группы ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Анна Петрушина.

Эксперт отметила, что рост онлайн-продаж связан не только с переходом потребителей на цифровые сервисы, но и с обелением рынка.

«Во-первых, маркетплейсы становятся более строгими в отношении непромаркированных товаров. Например, начиная с апреля склады таких площадок могут отказать в приемке продукции без кода маркировки или наложить штраф. Во-вторых, маркировка повышает доверие потребителей к онлайн-покупкам», — добавила эксперт.

Ранее, 26 февраля, стилист сети магазинов Nonconform Анастасия Хохлова рассказала «Известиям», что один из главных трендов этой весны — куртки, вдохновленные рабочей униформой. По ее словам, вариаций такой одежды может быть много: это и «дедовская куртка» в эстетике 1990-х, которую отличают визуальные потертости и объемный вид, и верхняя одежда со строгим силуэтом. При этом в почете оттенки черного, темно-синего, коричневого и бежевого.