Эксперт не исключил снижения ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2024 года

Цикл жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) РФ может продлиться несколько дольше, чем ожидает в настоящее время регулятор, не исключил руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых. Эксперт рассказал «Известиям» 9 апреля, что, по его мнению, снижение ключевой ставки может произойти как ближе к концу года, так и уже в начале 2025-го.

«Чтобы понять, чего ожидать от ключевой ставки в 2024 году, постараемся изучить этот вопрос комплексно. Во-первых, важным моментом является то значение ключевой ставки, которое считается стандартным для экономики. В России, если мы посмотрим историческую динамику, оно находится на уровне 6–7,5% годовых. То есть сейчас показатель, который довели до 16% годовых, превышает уровень ключевой ставки, характерный для стабильных экономических периодов, более чем в два раза», — уточнил эксперт.

Центробанк однозначно будет снижать показатель в перспективе, подчеркнул Соловых.

Во-вторых, по его словам, стоит учесть цикличность в принятии решений. Как объяснил эксперт, сначала любой центробанк повышает процентные ставки, потом держит на определенном уровне, затем снижает и снова держит на определенном уровне.

«Конечно, бывают исключения, вроде резкого подъема ключевой ставки в России до 17% в декабре 2014 года или 20% в феврале 2022 года. Но это редкость, обусловленная требованиями по стабилизации ситуации в экономике в кризисный момент. Надо отдать должное, Банк России умеет действовать решительно в случае необходимости», — отметил он.

В настоящее время регулятор находится в цикле поддержания жесткой денежно-кредитной политики, а это значит следующий цикл — ее смягчение, то есть снижение ключевой ставки.

«В-третьих, Банк России, если в экономике не происходит ничего экстраординарного, обычно очень последователен в своей политике. И, так как решения по ключевой ставке являются ее неотъемлемой частью, то ЦБ дает рынкам определенные сигналы о том, каких решений от него стоит ожидать. Пока глава российского центрального банка ориентирует, что снижения стоит ждать не раньше второй половины 2024 года и то при условии, что инфляция покажет устойчивое снижение», — напомнил Соловых.

В перспективе стоит ожидать снижения ключевой ставки в России, однако для перехода к новому циклу важно достижение определенных экономических показателей, которого пока нет, добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, что при этом с учетом текущей экономической ситуации и регулятор, и аналитики, опрашиваемые ЦБ каждый месяц, свои плановые прогнозы по ключевой ставке на 2024 год повышают.

«Лично я не исключаю, что цикл жесткой денежно-кредитной политики продлиться несколько дольше, чем ожидает сейчас Банк России, и в дальнейшем прогноз вновь будет скорректирован в сторону повышения диапазона средней ключевой ставки за 2024 год. Дело в том, что ЦБ нужно не просто снизить инфляцию, но и убедиться в ее устойчивости, а на это может потребоваться время. А значит, переход к циклу смягчения ДКП может произойти как ближе к концу года, так и уже в начале 2025-го», — заключил Соловых.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 16% годовых. Совет директоров ЦБ 22 марта сохранил показатель. В тот же день глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина напомнила, что к уменьшению ставки можно будет приступить, после того как наступит действительно устойчивое снижение инфляции.