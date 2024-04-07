Ключ на ставку: почему регионы по-разному реагируют на политику ЦБ

Регионы с небольшим неравенством доходов менее эффективно реагируют на изменения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка. К таким выводам пришли эксперты регулятора («Известия» изучили их публикацию). На повышение ключевой ставки быстрее откликаются обеспеченные люди : они охотнее кладут деньги на вклады под высокие ставки. В то же время бедные домохозяйства сохраняют спрос на кредиты вне зависимости от их выгодности , поскольку им может не хватать денег на повседневные траты. Банк России учтет результаты исследования при принятии решений по ставке, заявили в регуляторе.

Как неравенство в регионах влияет на эффективность политики ЦБ

Региональное неравенство доходов значительно влияет на то, насколько быстро экономика этих субъектов реагирует на изменение ключевой ставки. Субъекты, где этот показатель высокий, максимально чувствительны к динамике ДКП . В качестве примера приводится Башкортостан. Там, где расслоение меньше (например, в Калмыкии и Тверской области), ощущают изменение ключевой в несколько раз слабее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

К таким выводам пришли эксперты ЦБ и Высшей школы экономики в статье «Влияние внутрирегионального неравенства по доходам на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России» (опубликована в свежем номере журнала ЦБ «Деньги и кредит»).

ЦБ регулярно изучает российские и зарубежные исследования по теме ДКП и учитывает выводы из них, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Территориальные отделения Банка России уже проводят масштабный анализ ситуаций в отдельных субъектах РФ.

Влияние монетарной политики разнится из-за особенностей в поведении людей с разным уровнем достатка, поясняется в исследовании.

Обеспеченные слои населения более склонны к сбережениям , пишут эксперты ЦБ. Когда ключевая ставка растет, они с большей вероятностью воспользуются возможностью положить средства на вклады с хорошей доходностью, а не потратят их. Всё это негативно отразится на уровне спроса и повлияет на объемы выпуска новой продукции. В итоге инфляция замедлится быстрее.

Уровень расслоения обычно выше в тех регионах, где выше средние доходы , отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. На субъекты РФ со стабильно высоким неравенством ДКП оказывает максимальный эффект — в несколько раз больший, чем в регионах с низким уровнем расслоения , уточнили эксперты ЦБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Богатые домохозяйства в среднем ежегодно сберегают в 18 раз больше средств, чем бедные, отметили эксперты ЦБ. В регионах, где уровень доходов выше, переход к сберегательной модели поведения после повышения ключевой в целом происходит быстрее, поэтому на изменения ДКП они реагируют сильнее.

Как ключевая ставка влияет на бедное население

Люди с низким доходом тратят значительную часть средств на закрытие базовых потребностей : продукты питания, жилье, коммунальные услуги, отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко. У них меньше возможностей для накоплений на крупные покупки, а на неожиданные траты может не быть денег.

В таком случае обращение за кредитами для них становится необходимостью , заключила эксперт. И не так важно, под какую ставку они берут средства .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Период высоких ставок для закредитованного населения в таких регионах означает, что у них меньше возможности привлекать заемные средства . При этом даже в таких условиях они продолжают предъявлять спрос на кредиты вне зависимости от того, насколько это выгодно , отметил независимый эксперт Андрей Бархота. По его словам, в таком случае высокие процентные ставки значительно влияют на их материальное положение.

Авторы исследования подчеркнули: для оценки разницы во влиянии политики ЦБ на экономику субъектов РФ их следует рассматривать в отдельных кластерах в зависимости от уровня неравенства доходов.

В Банке России добавили, что неоднородность региональных условий уже учитывается при оценке общей ситуации . Там подчеркнули: выравнивание доходов населения — задача социальной политики государства, тогда как регулятор в первую очередь борется с инфляцией.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

На результаты экономической политики влияет эффективность сотрудничества между Центробанком, Минфином и Минэкономразвития , считает Андрей Бархота. По его словам, для них следует сформулировать сквозные показатели эффективности, среди которых будет в том числе рост располагаемых доходов населения. В таком случае регулятор не сможет фокусироваться только на ценовой стабильности — а пока региональные проблемы остаются вне сферы интересов и ответственности ЦБ, подчеркнул эксперт.