В Судане рассмотрят африканский план по урегулированию конфликта с СБР

Вооруженные силы Судана согласились обсудить план Африканского союза по урегулированию конфликта с Силами быстрого реагирования (СБР) на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. План включает введение африканских миротворцев на территорию страны, 9 апреля сообщило агентство Sky News Arabiya.

«Африканская дорожная карта станет основой для переговоров с Силами быстрого реагирования, которые пройдут во второй половине апреля и остановят войну, которая длится уже год», — сообщил агентству источник в Судане.

СМИ рассказали, что план Африканского союза будет включать введение миротворцев из стран Африки при поддержке ООН, возобновление поставок гуманитарной помощи и обсуждение рамочного соглашения, подписанное суданскими властями в декабре 2022 года. Документ предписывает создать временное правительство для руководства страной до проведения всеобщих выборов.

«Мы всегда поддерживаем африканские решения. <…>. Поскольку Судан вступает во второй год своей самой судьбоносной войны, мы надеемся, что [африканский] регион возьмет на себя ответственность», — заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он также предупредил об опасных последствиях конфликта в Судане для региональной и международной безопасности.

«Красное море является важнейшим морским сообщением Европы с Азиатско-Тихоокеанским регионом, и Судан может стать перевалочным пунктом для торговли людьми, боевиков-экстремистов, оружия и всех видов незаконной деятельности <…>», — заключил он.

В конце марта сообщалось, что армия Судана проводит срочную мобилизацию и готовится к решающему наступлению на позиции СБР в Хартуме, после того как к ним присоединились две вооруженные группировки из штата Дарфур.

В свою очередь представители СБР заявили, что они находятся в состоянии постоянной боевой готовности к отражению любых атак со стороны ВС Судана и ее союзников — вооруженных группировок.

Ранее, 12 марта, ВС Судана взяли под контроль здание Национального управления вещанием, осуществляющего теле- и радиовещание в стране, которое ранее контролировалось СБР.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим суданскими ВС Абделем Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме.

В мае они подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако уже через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении, продолжив боевые действия.