Макрон призвал Сербию к тесному согласованию внешнеполитических решений с ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Сербию к более тесному согласованию решений в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС). Об этом 9 апреля он заявил в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем, трансляцию которой вел Елисейский дворец в соцсети X.

По словам Макрона, Сербия не должна сомневаться, что ее будущее в Евросоюзе и нигде более.

«Никакие превратности не должны заставить вас усомниться в этом пути. Вы готовы сделать этот стратегический выбор, и поэтому нам необходимо вместе двигаться вперед, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Важно, чтобы Сербия продолжала реализовывать этот выбор, в частности, путем более тесного согласования наших решений во внешней политике», — отметил французский лидер.

В ответ на речь Макрона, президент Сербии Александр Вучич заявил, что горд находиться в Париже в Елисейском дворце, и поблагодарил президента Франции за «пристальное внимание и стратегическую поддержку страны».

«В Европе и мире мало лидеров, которые хотят кого-то слушать. Макрон хотел услышать наше мнение, даже если оно ему не всегда нравилось, даже если он думал, наоборот, он хотел слушать и слышать тех, кто что-то значит на Западных Балканах, и я ему за это бесконечно благодарен», — заявил Вучич.

В свою очередь, президент Франции обратил внимание, что конфликт на Украине стал следствием «новой эры, которая также является эрой стремления к воссоединению нашей Европы».

Ранее, 7 апреля, Вучич заявил о намерении приобрести у Франции 12 истребителей Rafale. Глава сербского государства находится с рабочим визитом во Франции до 9 апреля. Сербия является кандидатом в члены ЕС с 2012 года.

При этом 29 марта Вучич заявил, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.