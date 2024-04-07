Вучич обсудит с Макроном возможность приобретения истребителей Rafale

Президент Сербии Александр Вучич намерен приобрести у Франции 12 истребителей Rafale, об этом он собирается поговорить с французским коллегой Эммануэлем Макроном во время визита в Париж, заявил он в интервью «Сербской прогрессивной партии» в субботу, 6 апреля.

«Rafale — один из лучших самолетов в мире. Лучший радар, лучшие ракеты», — сказал Вучич.

Кроме того, политики планируют обсудить тему искусственного интеллекта, совместную работу сербских и французских ученых над современным программным обеспечением. Также будут затронуты вопросы атомной энергетики и сельского хозяйства.

Визит президента Сербии во Францию состоится 7 апреля. В рамках визита запланирован разговор Вучича с французским президентом коллегой.

Ранее, 31 марта, Вучич заявил, что армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности, поскольку военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи.

Ранее, 30 марта, армия Сербии подняла пару истребителей МиГ-29 после того, как в воздушном пространстве республики обнаружили неизвестный самолет. Истребители были подняты по приказу Вучича. Цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. После обыска истребители вернулись на аэродром базирования.

29 марта Вучич заявил, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.