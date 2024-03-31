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Вучич анонсировал усиление армии Сербии дронами и РСЗО

Вучич заявил, что Сербия начала закупать РСЗО, истребители и беспилотники
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Фото: Global Look Press/Predrag Milosavljevic
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Армия Сербии приобретает реактивные системы залпового огня (РСЗО), истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности, военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи. Такое заявление 31 марта сделал президент Сербии и верховный главнокомандующий страны Александр Вучич.

В этот день, в воскресенье, он вместе с главой минобороны Милошем Вучевичем и руководством Вооруженных сил Сербии провели осмотр крупнейшего военного аэродрома в Батайнице под Белградом. Во время мероприятия Вучич сообщил о переговорах на тему покупки самолетов и отметил, что в ходе предстоящего визита во Францию с президентом страны Эммануэлем Макроном планируется обсуждение приобретения нескольких истребителей Rafale.

«Мы в процессе приобретения новых аппаратов. Вскоре будете оповещены. Несколько истребителей для армии Сербии. Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию, но прежде всего, опираемся на отечественную промышленность, отечественное производство», — сказал глава сербского государства, его слова приводят «РИА Новости».

По словам Вучича, сербская военная промышленность должна сфокусироваться на работе над беспилотными наземными платформами и БПЛА. Кроме того, он сообщил, что власти уже заказали несколько десятков комплексов РСЗО.

«Мы приобрели, заказали и вскоре поступят несколько десятков комплексов РСЗО в нашу страну, что значительно усилит нашу огневую мощь, но всего этого недостаточно. Потому что вы должны учитывать специфичность позиции нашей страны, которая одна-единственная военно-нейтральная в этой части света, и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся», — подчеркнул сербский лидер.

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Ранее, 30 марта, армия Сербии подняла пару истребителей МиГ-29 после того, как в воздушном пространстве республики обнаружили неизвестный самолет. Истребители были подняты по приказу Вучича. Цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. После обыска истребители вернулись на аэродром базирования.

29 марта Вучич заявил, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.

Сербский президент 27 марта предупредил страну о серьезной угрозе. По его словам, Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он добавил, что в ближайшие дни ознакомит народ страны со всеми вызовами, которые предстоят. Каких-либо других подробностей Вучич не озвучил.

Между тем 6 марта президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории «Сириус» отметил, что сербский народ всегда был надежным союзником РФ. Отношения между Москвой и Белградом носят особый характер, подчеркнул глава государства.

Вучич 20 февраля описал отношения народов РФ и Сербии пословицей «Друг познается в беде». Кроме того, Вучич пожелал «российскому братскому и дружественному народу» безопасности и стабильности, а также успехов в проведении президентских выборов.

Еще 29 октября Вучич сообщал, что внешнее давление на республику из-за ее позиции в отношении России только усиливается. Он подчеркивал, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая не ввела никаких санкций против РФ, и позиция государства останется неизменной.

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