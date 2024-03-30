В Сербии подняли истребители МиГ-29 на перехват неопознанного самолета
Армия Сербии подняла пару истребителей МиГ-29 после того, как в воздушном пространстве республики обнаружили неизвестный самолет. Об этом 30 марта сообщается на сайте минобороны страны.
Как уточняется, инцидент произошел ранее в субботу в 10:39 по местному времени (12:39 мск) над городом Валево (около 100 км от Белграда) на высоте 5,5 тыс. м.
Истребители были подняты по приказу президента Сербии и верховного главнокомандующего Александра Вучича. В свою очередь, дежурные ракетные подразделения ПВО и РЛС продолжили нести боевое дежурство.
«При наведении дежурной пары самолетов в зону перехвата цель была потеряна из-за отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и в установленном порядке обыскали зону с целью подтверждения ситуации», — дополняется в сообщении.
После обыска истребители вернулись на аэродром базирования, дополняет «Газета.Ru».
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