На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве
В Полтаве на северо-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом 8 апреля заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.
В своем Telegram-канале он сообщил, что повреждения зафиксированы «в пределах Полтавской общины». Он дополнил, что месте работают оперативные службы, подробности уточняются.
В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги.
Также 8 апреля сообщалось о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву Запорожье. Глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров не уточнил, о каком предприятии идет речь.
Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одессе. Тогда же стало известно о том, что в области поврежден логистический транспортный центр.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.