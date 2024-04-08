Реклама
Прямой эфир
Мир
Сунак и Макрон обсудили наращивание поставок снарядов и ПВО Украине
Политика
В Совфеде ответили на слова Кучмы об отношениях украинцев и россиян
Спорт
Олимпийские кольца будут установлены на Эйфелевой башне
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Общество
Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника
Авто
Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Общество
«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье
Сюжет:

На Украине сообщили о повреждениях инфраструктуры в Полтаве

0
Фото: Global Look Press/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Полтаве на северо-востоке Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом 8 апреля заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что повреждения зафиксированы «в пределах Полтавской общины». Он дополнил, что месте работают оперативные службы, подробности уточняются.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Также 8 апреля сообщалось о повреждении объекта промышленной инфраструктуры в подконтрольном Киеву Запорожье. Глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Кроме того, украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одессе. Тогда же стало известно о том, что в области поврежден логистический транспортный центр.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024