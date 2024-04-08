Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
Власти заверили в обеспечении жителей Орска всем необходимым
Общество
Режим ЧС из-за паводка введен в Курганской области
Мир
Военный эксперт оценил качество планируемых к передаче ВСУ истребителей
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Экономика
Центробанк призвал ускорить принятие норм для расчетов в криптовалютах
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о незаконной миграции в Москве
Мир
Власти ФРГ уличили в завышении данных об объемах поставок военной помощи Украине
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
СМИ узнали о планах Швейцарии провести мирный саммит по Украине в июне
Мир
Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке
Мир
В Венгрии назвали 2023 год провальным для Евросоюза
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Общество
Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Авто
BAIC представил в России спецверсию внедорожника BJ40 Champion
Сюжет:

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Запорожье

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждение получил объект промышленной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.

Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По словам Федорова, пострадали шесть человек.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее в этот день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одессе. Также в понедельник сообщалось, что в Одесской области поврежден логистический транспортный центр.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе ночью. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024