На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье повреждение получил объект промышленной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Иван Федоров в Telegram-канале.
Он не уточнил, о каком предприятии идет речь. По словам Федорова, пострадали шесть человек.
Министерство обороны России эту информацию не комментировало.
Ранее в этот день украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Одессе. Также в понедельник сообщалось, что в Одесской области поврежден логистический транспортный центр.
До этого, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе ночью. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.