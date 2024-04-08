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На Украине сообщили о повреждении объекта транспортной логистики под Одессой

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Логистический транспортный центр получил повреждения в Одесской области Украины. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

«Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект <…> также повреждена АЗС (автомобильная заправочная станция. — Ред.)», — написал он.

Кроме того, глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко отметил в Telegram-канале, что в районе получил повреждение объект критической инфраструктуры.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

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Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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