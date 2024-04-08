На Украине сообщили о повреждении объекта транспортной логистики под Одессой
Логистический транспортный центр получил повреждения в Одесской области Украины. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.
«Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект <…> также повреждена АЗС (автомобильная заправочная станция. — Ред.)», — написал он.
Кроме того, глава администрации Житомирской области Виталий Бунечко отметил в Telegram-канале, что в районе получил повреждение объект критической инфраструктуры.
Министерство обороны России эту информацию не комментировало.
Ранее, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.
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