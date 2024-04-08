На Украине сообщили о взрыве в Одессе
В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, об этом сообщил 8 апреля Telegram-канал телеканала «Общественное».
Воздушная тревога при этом в Одесской области не объявлялась. Другие подробности происходящего не приводятся.
Минобороны России информацию о взрыве в Одессе не комментировало.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области поврежден логистический транспортный центр.
До этого, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе ночью. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.