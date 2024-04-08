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На Украине сообщили о взрыве в Одессе

«Общественное»: в Одессе на юге Украины прогремел взрыв
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Одессе на юге Украины прогремел взрыв, об этом сообщил 8 апреля Telegram-канал телеканала «Общественное».

Воздушная тревога при этом в Одесской области не объявлялась. Другие подробности происходящего не приводятся.

Минобороны России информацию о взрыве в Одессе не комментировало.

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Ранее в понедельник сообщалось, что в Одесской области поврежден логистический транспортный центр.

До этого, 7 апреля, сообщалось, что в Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе ночью. Силы обороны юга украинской армии рассказали, что в результате случившегося потерпели разрушение административное и техническое здания.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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