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В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В Одессе произошел пожар после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на 7 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале силы обороны юга украинской армии.

«В результате удара возник пожар <…> Потерпели разрушения административное и техническое здания», — отмечается в публикации сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале добавили, что также пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий, у женщины акустическая травма. Возгорание в Одессе было ликвидировано, отмечает «Газета.Ru».

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

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Ранее, 6 апреля, стало известно, что помещение одного из частных предприятий повреждено в поселке Макаров в Киевской области. Украинский телеканал ТСН отметил, что в ночь на субботу в области объявлялась воздушная тревога, работали силы ПВО. Кроме того, в тот день на Украине сообщали о взрывах в Одесской области. Сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Харьковской области.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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