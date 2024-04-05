Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВС РФ пресекли террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края
Мир
В небе на границе Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект
Здоровье
Врач предупредила об опасности шашлыка
Армия
Пулеметчик Бурхат отразил четыре контратаки противника и уничтожил 27 боевиков ВСУ
Мир
В Великобритании рассказали о проблеме с численностью крыс
Мир
Экс-помощник президента США заявил о выходе страны из НАТО в случае победы Трампа
Мир
Умер актер «Доктора Кто» и «Последнего королевства» Адриан Шиллер
Армия
Российская снайперская группа уничтожила в бою более 20 боевиков
Общество
В петербургской квартире напавшего на губернатора Чибиса прошли обыски
Мир
Источник рассказал о плане США взять под контроль санкции против КНДР
Мир
Байден пригрозил Нетаньяху пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке
Мир
Сенатор Ли исключил одновременное пребывание в НАТО Украины и США
Армия
МО показало уничтожение позиций ВСУ ударными дронами и ПТУР под Часовым Яром
Армия
В ДНР сообщили о входе российских войск в пригород Часова Яра
Происшествия
СК организовал проверку бассейна в Пензе после жалоб школьников на самочувствие
Общество
Губернатор Чибис записал видеообращение после операции
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

«Общественное»: в Одесской области прогремели взрывы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в пятницу, 5 апреля.

«На Одесчине были слышны взрывы», — отмечает украинский телеканал.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Харьковской области страны.

В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Накануне, 4 апреля, глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, газопровода и трех линий электропередачи. Ранее в тот день в регионе произошел пожар. Также сообщалось о повреждении оборудования на одной из солнечных электростанций.

Ранее, 3 апреля, глава местной областной администрации Сергей Лысак также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой объявил российский лидер 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024