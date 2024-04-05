Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области прогремели взрывы. Об этом сообщает «Общественное» в пятницу, 5 апреля.
«На Одесчине были слышны взрывы», — отмечает украинский телеканал.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Харьковской области страны.
В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Накануне, 4 апреля, глава совета Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, газопровода и трех линий электропередачи. Ранее в тот день в регионе произошел пожар. Также сообщалось о повреждении оборудования на одной из солнечных электростанций.
Ранее, 3 апреля, глава местной областной администрации Сергей Лысак также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой объявил российский лидер 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.