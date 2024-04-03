На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил глава местной областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Кроме того, в Telegram-канале издания «Страна.ua» добавили, что в Мерефе Харьковской области произошел взрыв.
Министерство обороны России эту информацию не комментировало.
Ранее, 1 апреля, телеканал «Общественное» рассказал о взрывах в Кривом Роге на Украине. До этого, 31 марта, издание сообщило о взрывах в Харькове. Тогда, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Сумской областях страны.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.