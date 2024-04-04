На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области, написал 4 апреля в своем Telegram-канале глава областного совета Николай Лукашук.
По его словам, на юге области также повреждены газопровод и три линии ЛЭП.
Ранее в этот день в регионе произошел пожар, было повреждено оборудование одной из солнечных электростанций.
Минобороны России не комментировало ситуацию.
Накануне глава местной областной администрации Сергей Лысак также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области.
Ранее, 1 апреля, телеканал «Общественное» рассказал о взрывах в Кривом Роге на Украине. Днем ранее издание сообщило о взрывах в Харькове. Тогда воздушная тревога объявлялась в Харьковской и Сумской областях страны.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.