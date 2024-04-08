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Прокуратура организовала проверку после обрушения моста в Смоленской области
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Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Общество
Страховщики рассказали о выплатах пострадавшим из-за прорыва дамбы в Орске
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РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
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Глава МАГАТЭ указал на близость ЗАЭС к ядерной аварии после атаки беспилотника
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Путин поручил представить предложения о создании автомобилестроительного кластера
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Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
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МИД Словении назвал атаку на ЗАЭС угрозой мировой ядерной безопасности
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Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
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РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
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В Италии арестовали гражданина Таджикистана по подозрению в терроризме
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Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Общество
«Роскосмос» показал спутниковые снимки наводнения в Оренбуржье

Паслер на вопрос кто виноват и кто ответит

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