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Военный эксперт оценил качество планируемых к передаче ВСУ истребителей

Военный эксперт Дандыкин: готовым к передаче ВСУ от Греции F-16 требуется ремонт
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Фото: REUTERS
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Качество планируемых к передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребителей F-16C/-D Block 30 может быть не самым высоким из-за истечения предельного срока службы. Такое мнение военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал в понедельник, 8 апреля.

По его словам, самолеты могут потребовать ремонта.

«Это основной истребитель у НАТО, естественно, есть такие и у Греции, [которая собирается передать ВСУ F-16C/-D Block 30]. Страна достаточно активна в передаче Украине вооружений: она передавала БТР, комплексы ПВО. Теперь вот 32 истребителя, что уже серьезно: это две полноценные эскадрильи», — подчеркнул Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что по официальным заявлениям истребители израсходовали около 60% предельного срока службы. В реальности эти цифры могут отличаться, хотя даже износ свыше 50% уже предполагает ремонт.

Сбитым летчикам: как поставка Киеву F-16 изменит поле боя
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Ранее в этот день стало известно, что Греция запланировала передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, подлежащих утилизации, сообщается на сайте kp.ru.

Эти истребители прошли две структурные модернизации и, несмотря на то что они уже израсходовали большую часть своего предельного срока службы, всё еще остаются эффективными боевыми единицами, пишет Pravda.Ru.

Ранее, 5 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий, передает НСН.

31 марта бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил уверенность в том, что Россия может уничтожить истребители F-16, которые планируют поставлять Украине.

До этого, 28 марта, президент России Владимир Путин прокомментировал вопрос о поставках F-16 на Украину западными странами. Он выразил мнение, что истребители не смогут поменять ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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