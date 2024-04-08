Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%

Латвия в период с января по март 2024 года увеличила ввоз зерна из России почти на 40%. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщило агентство BNS со ссылкой на Службу государственных доходов республики.

В течение I квартала 2024 года Латвия импортировала из России 158,3 тыс. т зерна. Это на 39,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Однако в денежном выражении импорт сельскохозяйственной культуры уменьшился: стоимость зерна составила €27 млн, что на 6,2% меньше того же периода в прошлом году.

По общему объему импорта преобладала кукуруза, ее импортировали в размере 136,5 тыс. т, на пшеницу и рожь пришлось 17,2 тыс. т, а на ячмень — 4,4 тыс. т. Отмечается, что транзитом через Латвию за этот период перевезли 596,8 тыс. т российского зерна.

В начале марта представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что ЕК не готова начать блокировку российского зерна в страны Евросоюза. Он отметил, что остается абсолютным приоритетом сохранение доступа российского зерна на мировой рынок.

При этом 5 марта правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, подпадающих под введенный в феврале запрет на импорт. В него попали картофель, помидоры, лук, чеснок, капуста и другие овощи. Также в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу, рожь, ячмень, овес, рис и иные зерновые культуры.

До этого, в начале декабря 2023 года, Россия впервые с марта 2022 года попала в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз, этому поспособствовали максимальные объемы закупок с марта 2022 года.