Латвия утвердила список запрещенного к ввозу из России продовольствия

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из России и Белоруссии, подпадающих под ранее введенный в стране запрет на импорт. Об этом 5 марта сообщил портал Mixnews.

Запрет распространен на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.

Также в Латвию нельзя будет ввозить пшеницу и смесь пшеницы и ржи, рожь, ячмень, овес, кукурузу, рис, сорго и гречку белорусского и российского производства.

Запрещены к ввозу также мука и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыба или ракообразные, отруби, остатки производства крахмала и тому подобные остатки, комбикорм из сахарного тростника и другие отходы производства сахара, остатки производства бродящих напитков, масляные комбикорма из соевых бобов, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, косовые орехи или пальмовые орехи, а также моллюски или другие водные беспозвоночные.

Кроме того, ввозить в Латвию из России и Белоруссии нельзя виноградный осадок, материалы растительного происхождения и растительные отходы, остатки, побочные продукты и изделия, используемые в кормах для животных.

В конце февраля премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что страна изучит опыт Латвии и может ввести эмбарго на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее, 22 февраля, латвийский сейм запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Также Латвия запретила ввоз кормовой продукции из двух стран.

В декабре прошлого года Латвия закрыла два пункта пропуска на границах с Россией. Как указал тогда временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью «Известиям», это произошло под надуманным предлогом.