Дипломат назвал надуманными предлоги Латвии для закрытия пунктов на границе с РФ

Латвия закрыла два пункта пропуска на границах с Россией под надуманным предлогом. Об этом 28 декабря заявил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков в интервью «Известиям».

«Рига предпочла выступить в авангарде развернутой Брюсселем антироссийской кампании и приостановила на неопределенный срок, под абсолютно надуманным, на наш взгляд, предлогом, работу сразу двух автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией», — сказал он.

Приостановка работы двух автомобильных пунктов пропуска привела к переориентации транспортных потоков и спровоцировала увеличение времени ожидания на двух других оставшихся пограничных пунктах — «Бурачки» и «Убылинка». Таким образом, грузовые автомобили могут простаивать в очереди до четырех суток, рассказал посол.

Он подчеркнул, что полное закрытие границ неминуемо приведет к транспортному коллапсу и повлияет негативно не только на российских перевозчиков, но и ударит по прибалтийским республикам, которые получают доходы с транзитного транспорта.

Зыков отметил, что подавляющее большинство стран Европы, несмотря на искусственно раздуваемый ажиотаж вокруг закрытия границ с Россией, не спешит прибегать к радикальным мерам.

Лидерам таких европейских государств, по его мнению, хватает здравомыслия и прагматичности в этом вопросе, в отличие от Латвии. Дипломат выразил надежду, что Рига сможет удержаться от дальнейших необдуманных шагов в сторону Москвы.

В конце ноября издание Delfi сообщило, что Латвия намерена возвести охранные сооружения на границе с Россией. Так, по их информации, протяженность двух секций сооружений составит 11 км и 8,45 км соответственно.

В начале ноября сейм Латвии поддержал в окончательном чтении запрет на участие транспортных средств из России в дорожном движении, предусматривающий конфискацию автомобилей. Так, все находящиеся на территории республики машины с российскими номерами должны быть зарегистрированы или вывезены не позднее 14 февраля 2024 года.

До этого, 12 октября, МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Педедзе и Виентули на границе с Россией. Уже 16 октября два пункта пропуска были закрыты.