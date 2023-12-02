Россия впервые с 2022 года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Россия впервые с марта 2022 года попала в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз (ЕС), этому поспособствовали максимальные объемы закупок с марта прошлого года. Об этом говорят данные «Евростата».

«В сентябре Евросоюз резко увеличил объем закупок российского зерна: за месяц этот показатель увеличился на 22%, а за год этот показатель увеличился в 10 раз и составил 180 тыс. т, что стало максимальным объемом закупок зерна за последние полтора года. Таким образом, Россия заняла четвертое место по экспорту зерна в Европу», — проанализировало данные издание TopWar.

Согласно результатам исследования, основным поставщиком зерна в Евросоюз является Украина. Причем в последний месяц она увеличила показатель объема поставок этой продукции на 1%, однако за год объем поставок украинского зерна в ЕС стал меньше на четверть и составил 1,2 млн т.

На втором месте по поставкам зерна в Европу находится Бразилия, она за месяц нарастила объемы экспорта в 1,8 раза, в общей сложности он составил 1,1 млн т. В тройку лидеров также вошла Турция, которая отправила в ЕС 204 тыс. т. зерна. Пятое место по поставкам заняла Канада, поставившая 139 тыс. т. зерна, — ее поставки сократились на треть.

При этом 28 ноября в российском правительстве допустили введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из страны, если их количество достигнет критической отметки. Согласно данным Минсельхоза, критически низкий уровень остатков зерновых — 10 млн т, его хватит примерно на полтора месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, которое составляет 80–85 млн т зерновых, отмечается в протоколе.

До этого, 22 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на посольском круглом столе по проблематике продовольственной безопасности указал на то, что попытки стран Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились. В ходе круглого стола Вершинин также отметил, что западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна с целью его дальнейшей переработки и продажи уже с добавленной стоимостью нуждающимся странам.