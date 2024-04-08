Власти заверили в обеспечении жителей Орска всем необходимым

Эвакуированные из-за паводка жители Орска полностью обеспечены всем необходимым, сообщила в понедельник, 8 апреля, заместитель министра региональной информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова.

«Они в пунктах временного размещения, обеспечены полноценным питанием. С детьми занимаются, есть команда аниматоров и так далее. Администрация города создала для них условия», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, ПВР обеспечены питанием, водой, постельным бельем и теплом. Также у эвакуированных из Орска есть принадлежности первой необходимости.

Замминистра добавила, что ПВР могут вместить до 13 тыс. человек, сейчас в них находятся 1375 человек, заняты только 10% организованных мест. Многие жители подтопленных домов временно переехали к своим родственникам.

Дамба, защищающая Орск от паводковых вод реки Урал, размыта в нескольких местах. Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый.

Также в понедельник МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все силы.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.