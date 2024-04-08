Французский политик Марешаль осудила отправку оружия Украине

Вице-президент французской правой партии «Отвоевание», кандидат на выборах в Европарламент Марион Марешаль 7 апреля высказалась против отправки Францией оружия Украине. По ее мнению, это ослабляет французскую армию.

«Я говорила с самого начала: я против отправки оружия по простой причине, потому что рассматриваю это как ослабление военных средств Франции, потому что это разоружение страны», — сказала политик в эфире телеканала BFMTV.

С другой стороны, Марешаль подчеркнула, что считает необходимой поддержку Киева, однако выступает против непосредственного участия в эскалации конфликта.

«С другой стороны, я считаю, что, конечно, должна оказываться материальная, материально-техническая, финансовая и гуманитарная помощь (Украине. — Ред.)», — заключила она.

Ранее, 31 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве заявила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

30 марта министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна, согласно новому пакету помощи, обязалась передать Киеву бронетранспортеры (БТР), ракеты и самонаводящиеся боеголовки.

До этого, 26 марта, в материале The Associated Press (AP) сообщалось, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Издание со ссылкой на слова Лекорню отметило, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.

До этого, 14 марта, Макрон заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.