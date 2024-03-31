Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Спорт
Гол и ассистентский хет-трик Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»
Армия
Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Общество
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Мир
В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине
Мир
Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта
Сюжет:

Лекорню заявил о намерении передать Украине старую технику

Министр ВС Франции Лекорню пообещал Украине сотни бронемашин и зенитных ракет
0
Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция, согласно новому пакету помощи, обязалась передать Киеву бронетранспортеры (БТР), ракеты и самонаводящиеся боеголовки, они все «старые, но надежные». Об этом 30 марта заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Об этом 30 марта сообщила газета La Parisien со ссылкой на La Tribune.

По его словам, БТР нужны Украине для мобильности войск и для «удержания такой большой линии фронта». Однако, бронетранспортерам уже почти 40 лет и их заменили на новую модель во французской армии, но Лекорню заявил, что они «старые, но функциональные».

Министр также обратил внимание на проблему с нехваткой снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Для ее решения Франция «разблокирует новую партию ракет Aster 30» (для устройства SAMP/T MAMBA, эквивалента американского Patriot) и «в сжатые сроки разработает самонаводящиеся боеприпасы».

Однако Лекорню подчеркнул, что украинский конфликт не единственный в мире. Так, Франции требуются свои запасы оружия на борьбу с йеменцами-хуситами в Красном море, так как они, в сотрудничестве с Ираном, начали кампанию ударов БПЛА, что мешает мировой торговле.

Поставки в тупик: без каких критически важных вооружений может остаться Киев
Сокращение западной помощи не только лишает Украину возможности наступать, но и снижает возможности в обороне

Ранее, 31 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве заявила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

26 марта в материале The Associated Press (AP) сообщалось, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Издание со ссылкой на слова Лекорню отметило, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024