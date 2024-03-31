Лекорню заявил о намерении передать Украине старую технику

Франция, согласно новому пакету помощи, обязалась передать Киеву бронетранспортеры (БТР), ракеты и самонаводящиеся боеголовки, они все «старые, но надежные». Об этом 30 марта заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Об этом 30 марта сообщила газета La Parisien со ссылкой на La Tribune.

По его словам, БТР нужны Украине для мобильности войск и для «удержания такой большой линии фронта». Однако, бронетранспортерам уже почти 40 лет и их заменили на новую модель во французской армии, но Лекорню заявил, что они «старые, но функциональные».

Министр также обратил внимание на проблему с нехваткой снарядов для систем противовоздушной обороны (ПВО). Для ее решения Франция «разблокирует новую партию ракет Aster 30» (для устройства SAMP/T MAMBA, эквивалента американского Patriot) и «в сжатые сроки разработает самонаводящиеся боеприпасы».

Однако Лекорню подчеркнул, что украинский конфликт не единственный в мире. Так, Франции требуются свои запасы оружия на борьбу с йеменцами-хуситами в Красном море, так как они, в сотрудничестве с Ираном, начали кампанию ударов БПЛА, что мешает мировой торговле.

Ранее, 31 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве заявила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон «априори» не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

26 марта в материале The Associated Press (AP) сообщалось, что Франция планирует поставить Киеву 78 самоходных артиллерийских орудий (САУ) Caesar и 80 тыс. снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Издание со ссылкой на слова Лекорню отметило, что Франция участвует в инициативе Чехии по поиску и закупке боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.