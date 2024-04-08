Украинских чиновники заподозрили в закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам

Два чиновника из отдела тылового обеспечения подозреваются на Украине в закупках продуктов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом Государственное бюро расследований (ГБР) страны сообщило 8 апреля в своем Telegram‑канале.

«Сотрудники ГБР при содействии СБУ сообщили о подозрении двум руководителям продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в [подконтрольной Киеву части] Херсонской области, которые закупали продукты для военных по завышенным ценам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из подозреваемых является начальником продовольственной службы в отделе обеспечения. Он заключил договор на закупку круп для своей части на сумму более 360 тыс. гривен (примерно $9,2 тыс.). Эта стоимость выше настоящей рыночной, а кроме этого, к договору не были приложены документы, подтверждающие качество круп.

Второй подозреваемый был предшественником первого на посту начальника службы, и во время своей работы оформил контракт на закупку хлеба для воинской части. Сумма составила 1,3 млн гривен (около $33,3 тыс.), что тоже выше рыночной стоимости. Перед сделкой был проведен мониторинг цен, но подозреваемый всё равно выбрал поставщика с завышенным предложением. Из-за этого договора военная часть понесла убыток в размере свыше 402 тыс. гривен (примерно $10,3 тыс.).

Счетная палата Украины по итогам 2023 года обнаружила в стране нарушения на 60,8 млрд гривен (более $1,5 млрд) в области управления публичными финансами. Уточнялось, что в рамках проверки ведомство проанализировало трату 771 млрд гривен (около $19,6 млрд) и охватило контролем 399 объектов. По ее результатам больше всего нарушений выявлено в сфере безопасности и обороноспособности, где они достигли суммы в 16,5 млрд гривен ($419 млн).

Украинские СМИ 3 марта сообщили, что минобороны страны закупило у киевской компании «Пролог Сервис» армейские фляги по цене $7,9 за штуку. При этом реальная цена такой фляги — всего $0,59 за штуку. Бюджет потерял из-за этой сделки около $700 тыс.

Суд в Киеве 2 февраля арестовал бывшего заместителя главы украинского минобороны Вячеслава Шаповалова. Его подозревают в коррупционных схемах при закупках амуниции для ВСУ.

За день до этого Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения нескольким должностным лицам. Их обвинили в препятствовании законной деятельности ВСУ, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.