В Омске кандидата в мастера спорта задержали за сбыт наркотиков на пробежках

В Омске полицейские задержали 29-летнего кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, который во время пробежек распространял наркотики и делал закладки. Об этом сообщает управление МВД по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что омич, активно выступающий в соцсетях за здоровый образ жизни, в рамках преступной схемы продавал запрещенные вещества через интернет. Закладки он делал во время занятий бегом. Правоохранители задержали его на одной из таких пробежек.

«При фигуранте обнаружено три свертка с производным N-метилэфедрона. При обследовании его квартиры изъято 436 г наркосинтетики, весы, упаковочный материал», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждены уголовные дела по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Мужчина заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сказали в управлении МВД.

В ноябре прошлого года суд заключил под стражу экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в сбыте наркотиков. 1 ноября его задержали в Краснодаре по подозрению в наркодилерстве. Он попытался сбежать от полицейских, после чего в отношении него возбудили административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

При задержании у футболиста изъяли при себе сверток с порошкообразным веществом. Источник «Известий» тогда рассказал, что у Бугаева было полкилограмма мефедрона. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере»).