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Обвиняемого в сбыте наркотиков экс-футболиста Бугаева арестовали

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Фото: Telegram/opskuban
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Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, обвиняемого в сбыте наркотиков, арестовали до 31 декабря. Об этом 3 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

«Рассмотрев материалы, Прикубанский районный суд Краснодара ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

1 ноября Бугаева задержали в Краснодаре по подозрению в наркодилерстве. Он попытался сбежать от полицейских, после чего в отношении него возбудили административное дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на семь суток.

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При задержании в кармане футболиста нашли и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Источник «Известий» рассказал, что у Бугаева при себе было полкилограмма мефедрона. Сообщалось, что наркотическое вещество экс-футболист забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там.

В отношении Бугаева возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере»).

Адвокат Екатерина Макличенко заявила, что у Бугаева не было при себе наркотиков, когда его задержали в Краснодаре, а также он не оказывал сопротивление полицейским. Она подчеркнула, что правоохранители забрали у Бугаева некие бумаги. Макличенко отметила, что экс-футболист подписывал всё, что ему давали, и все эти бумаги сейчас «выдаются за правду».

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Бугаев в 2004–2005 годах принимал участие в семи матчах сборной России, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

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